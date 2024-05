Madrid, 18 mag. (askanews) - Qualche centinaio di persone in piazza per una manifestazione di protesta contro il raduno delle destre europee a Madrid. "L'ultra-destra non è benvenuta" è scritto su uno degli striscioni esposti in piazza Callao nella capitale spagnola che si prepara ad accogliere domenica Ecr e Vox, e tanti leader della destra, da Javier Milei a Marine Le Pen, e - in collegamento video - anche Orban e Meloni. Domenica a Madrid è attesa una manfestazione più imponente.