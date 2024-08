Lucie Castets da Macron: pronta a costruire coalizioni per governare

Parigi, 23 ago. (askanews) - Lucie Castets, scelta come possibile premier della Francia dal Nuovo fronte popolare, ha incontrato il presidente Emmanuel Macron che all'Eliseo ha dato il via alle consultazioni per la formazione del nuovo governo.

"Siamo soddisfatti del fatto che il Presidente della Repubblica abbia riconosciuto che è stato mandato un messaggio dai francesi durante le ultime elezioni e che questo messaggio è il desiderio di un cambiamento di direzione politica, il Presidente è chiaro su questo punto, e questa è un'ottima notizia, tuttavia sembra ancora tentato di formare il suo governo", ha detto.

"Gli abbiamo detto che spetta alla forza politica che ha vinto, il Nuovo Fronte Popolare, mettere insieme un governo e poi andare a costruire coalizioni con i partner politici in Parlamento, per questo sono pronta fin da oggi ad andare a costruire queste coalizioni, a discutere con le altre forze politiche per cercare di trovare un modo per garantire la stabilità del Paese e rispondere finalmente alle urgenze espresse dal popolo francese", ha aggiunto.