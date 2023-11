Los Angeles, 23 nov. (askanews) - Musica, compagnia e piatti caldi. Volontari servono pasti ai senzatetto di Los Angeles, nel quartiere di Skid Row, in occasione delle festività per il Ringraziamento. L'associazione Los Angeles Mission organizza da anni il pranzo benefico per portare un po' di conforto, regalare un sorriso a tante persone che vivono per strada e per farle sentire meno sole in occasione delle feste; un'iniziativa che si ripete anche per Natale.