Londra, incendio alla Somerset House: 100 vigili del fuoco a lavoro

Roma, 17 ago. (askanews) - Da lontano si vede fumo alla Somerset House di Londra, storico centro culturale e artistico londinese affacciato sul Tamigi. Un centinaio di vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere l'incendio che è divampato nella tarda mattinata.

Nelle immagini postate sui social media si vedono le fiamme sprigionarsi da sotto il tetto. "Quindici autopompe e circa 100 vigili del fuoco sono stati inviati in risposta all'incendio alla Somerset House. Le squadre stanno affrontando un incendio localizzato in parte del tetto dell'edificio", ha scritto la London Fire Brigade su X, ex Twitter.

L'account X ufficiale dell'edificio rinascimentale, inaugurato nel 1796, aveva dichiarato che "a causa di un incendio in una piccola parte di Somerset House, il sito è attualmente chiuso", poi sembra aver cancellato il post.

Il cortile del centro, che ospita concerti musicali in estate e una popolare pista di pattinaggio sul ghiaccio in inverno, è apparso anche nel film "Love Actually". Inoltre, il centro si è visto in due film di James Bond, ne "La duchessa" con Keira Knightley e Ralph Fiennes e ne "Il mistero di Sleepy Hollow" di Tim Burton.