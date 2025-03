Londra chiede indagine su raid Israele contro edificio Onu a Gaza

Londra, 20 mar. (askanews) - Il ministro degli Esteri britannico David Lammy ha chiesto un'"indagine trasparente" dopo un attacco aereo israeliano su un edificio dell'Onu a Gaza, confermando che un cittadino britannico è tra i feriti.

"Ieri mattina è stato colpito un edificio delle Nazioni Unite a Gaza. Posso confermare alla Camera che tra i feriti c'era un cittadino britannico. La nostra priorità è sostenere loro e le loro famiglie in questo momento. Gaza è il posto più pericoloso al mondo per un operatore umanitario e condivido l'indignazione del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres per questo episodio. Il governo chiede un'indagine trasparente e che i responsabili siano tenuti a rispondere delle loro azioni".