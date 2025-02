Londra annuncia oltre cento sanzioni contro i sostenitori di Mosca

Londra, 24 feb. (askanews) - "Oggi, signor Presidente, annunciamo il nostro più grande pacchetto di sanzioni dai primi giorni della guerra. Oltre 100 obiettivi, tra cui 40 petroliere, il nostro più grande set di specifiche per navi in un singolo pacchetto di sanzioni finora, oltre a paesi terzi che versano denaro nel forziere di guerra di Putin, una nuova legislazione che impone ulteriori sanzioni commerciali anche alla Russia. Ciò negherà alla Russia l'accesso alle competenze leader a livello mondiale necessarie per mantenere la sua guerra". Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico David Lammy al Parlamento.