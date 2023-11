Lollobrigida, Santanché: nel 2023 per i treni 207 fermate straordinarie

Baveno (VB), 24 nov. (askanews) - "Mi occupo della Frecciarossa perché per me è un veicolo di trasporto straordinario. Credo che, come ha già spiegato il ministro Lollobrigida, il treno fosse fermo a Ciampino, hanno aperto le porte ed è sceso insieme a tanti altri passeggeri. Mi risulta che sono state fatte fermate 207 straordinarie nel 2023. Sono stati 207 ministri che hanno fatto aprire le porte? Non lo so...".

Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, parlando della vicenda Lollobrigida, a margine del Forum internazionale del Turismo.

"Dobbiamo fare di tutto perché i treni non siano in ritardo, così non abbiamo questi problemi", ha proseguito. "Sarebbe una bella sfida che dobbiamo accogliere e raccogliere".