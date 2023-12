Lollobrigida: "In Europa ripensare la sovranità alimentare"

Roma, 12 dic. (askanews) - Ripensare la "sovranità alimentare" in Europa, per assicurare gli approvvigionamenti e un modello che metta l'agricoltura al centro dello sviluppo: è l'obiettivo del'Italia nell'Ue per quanto riguarda il settore primario, secondo il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, che lo ha detto ai gornalisti a margine dell'assemblea di Confagricoltura a Roma.

"Sono tornato ieri sera tardi da Bruxelles - ha spiegato il ministro - dove abbiamo ribadito la centralità del mondo agricolo e la necessità di strategie che mettano in condizione di valorizzare e non rinunciare alle produzioni, qualcosa che l'Europa in passato in maniera non particolarmente corretta aveva forse sottovalutato, perché ci eravamo affidati a filiere lunghe in termini valoriali in termini di energia e fertilizzanti, a nazioni non democratiche, e ci siamo trovati in condizioni difficili quando alcuni conflitti sono emersi in particolare l'aggressione della Russia all'Ucraina che ha messo l'Europa in condizione di doversi preoccupare per le sue produzioni e per la capacità di restare indipendente avendo certezza di approvvigionamento. Questo ha messo gli stati europei in condizione di ripensare la sovranità alimentare come elemento centrale della propria strategia. E su questo ci stiamo concentrando insieme ad altre nazioni: ho avuto modo di confrontarmi con i colleghi francesi, tedeschi, austriaci, per immaginare uno sviluppo con l'agricoltura al centro ma che dev'essere sintesi dello sviluppo organico della pianificazione".