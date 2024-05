Locatelli (Anci): golf a portata di tutti, iniziative nei Comuni

Roma, 28 mag. (askanews) - L'intesa tra Anci e Federgolf "fa capire quanto sia importante il rapporto che si deve creare sempre più stretto tra l'Associazione nazionale dei Comuni e le varie federazioni sportive sul territorio". Lo ha detto il vicepresidente di Anci, Stefano Locatelli, a margine della firma di un accordo con la Fig per promuovere sempre di più il golf come sport inclusivo e aggregante, tra fair play, rispetto, per le regole e l'avversario, ma anche per l'ambiente.

"Oggi andremo a firmare questo protocollo assieme a Federgolf e da qui in poi inizieremo una serie di iniziative con i Comuni e con i Circoli di golf, da un lato per facilitare i rapporti tra i due, perché spesso non sono idilliaci, e dall'altra per far capire che la pratica del golf è alla portata di tutti perché fa bene a tutte le età e a tutte le persone, e non è uno sport di nicchia come è stato sempre in passato" ha aggiunto.