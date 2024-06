Lo spettacolo "Roma On Fire" incendia le notti di Roma World

Roma, 5 giu. (askanews) - Debutto per "Roma On Fire" il nuovo, spettacolare, live show serale che promette di incendiare le notti della Capitale, con 30 artisti in scena, tra gladiatori, legionari e bighe, fino all'incendio finale di Roma.

Per tutta l'estate, nella maestosa cornice del Set cinematografico del Film Ben Hur (kolossal pluripremiato con 11 Oscar), arena di sabbia e marmo che riproduce il Circo Massimo, va in scena lo spettacolo rievocativo che trasporta gli ospiti indietro nel tempo, nelle atmosfere di film come Il Gladiatore e altri film storici.

"Roma On Fire è la Storia, con la S maiuscola che prende vita - ha dichiarato Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà World Spa - Uno show immersivo pensato per i milioni di turisti che visitano Roma e non vedono l'ora di vivere le emozioni e la grandiosità dell'antica Roma che hanno sempre visto sul grande schermo. Dalla sfilata delle Legioni alla corsa delle Bighe, dai combattimenti tra Gladiatori all'incendio di Roma, gli ospiti si troveranno catapultati nel loro immaginario cinematografico".

La serata di Roma On Fire comincia con la visita del villaggio dei Legionari, immerso nella natura, e prosegue con la cena tipica in Taberna, ed il suo Menù del Gladiatore, lo spettacolo dal vivo e, per chi vuole viverla fino in fondo, la possibilità di pernottare in tenda nel Castrum, ovvero l'Accampamento dei Legionari.

Roma On Fire, curato da Giovanni De Anna, è incluso nel Parco a tema Roma World, il secondo parco realizzato ed aperto da Cinecittà World.