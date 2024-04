Lo spettacolo dei ciliegi in fiore e delle geishe tono su tono

Kyoto (Giappone), 5 apr. (askanews) - La stagione della fioritura dei ciliegi è in pieno svolgimento a Kyoto, l'ex capitale del Giappone, dove residenti e turisti ammirano lo spettacolo, iniziato in ritardo quest'anno a causa di un principio di primavera piuttosto fresco finora. "Quest'anno la fioritura dei ciliegi è arrivata un po' in ritardo, ma è comunque bellissima", sorride Hiro Shitatsu, passeggiando per la città. Lungo le strade fiorite non è difficile incontrare le geishe, vestite con gli abiti tradizionali, tono su tono con i ciliegi in fiore.