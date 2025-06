Lo sguardo al futuro di ECOVACS, fra IA e nuove tecnologie

Milano, 30 giu. (askanews) - Fra tecnologia e innovazione, lo sguardo di ECOVACS ROBOTICS si allarga sull'Europa e sul futuro della robotica internazionale. L'azienda nata nel 1998, dal 2006 ha sviluppato il proprio brand fino all'evoluzione attuale, in cui è leader di mercato nel proprio settore in Cina e può vantare ricavi da oltre 2 miliardi di dollari.

Con un obiettivo chiaro, come racconta Andrea Civitelli, Head of Sales Western Europe di ECOVACS ROBOTICS: "Il claim dell'azienda è 'robotics for all', per portare la robotica nella vita quotidiana di tutte le persone, per semplificare il quotidiano e far fare ai robot i lavori meno divertenti".

Tutto possibile grazie a strumenti come l'Intelligenza Artificiale, cruciale nel funzionamento dei prodotti di ECOVACS: "Un esempio pratico dell'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale all'interno dei nostri prodotti è quello legato al riconoscimento delle macchie sui pavimenti. Il robot capisce in autonomia le zone in cui lo sporco è rimasto e ci ritorna sopra per completare la pulizia. Sicuramente, nei prossimi prodotti che lanceremo, l'IA avrà un ruolo ancora più importante".

Una prospettiva a lungo raggio anche per l'ultimo prodotto lanciato da ECOVACS, DEEBOT Mini: "DEEBOT Mini è un prodotto diverso rispetto a tutto ciò che oggi è sul mercato. È un robot appena lanciato, le cui caratteristiche principali sono le dimensioni ridotte, con un diametro di appena 28 centimetri, ed è pensato per ambienti abbastanza piccoli. Oltre a questo, abbiamo strizzato l'occhio alla parte di design, con 5 varianti di colore diverse dalle solite tonalità di grigio e nero".

Tra i punti di forza di ECOVACS, l'approccio multi-categoria che apre il ventaglio delle soluzioni a diversi ambiti: "ECOVACS è un brand multicategory: non produce solo robot lava e aspira della famiglia DEEBOT, ma anche robot per il lavaggio dei vetri sotto il nome di WINBOT e da tre anni a questa parte con GOAT ha lanciato anche i robot tosaerba senza filo perimetrale e con l'aiuto delle tecnologie più innovative. Queste famiglie di prodotto sono integrate in un'unica app, per semplificarne l'utilizzo".

Un ecosistema completo e intelligente, perfettamente integrato tra esseri umani e robot nella vita quotidiana e nel lavoro.