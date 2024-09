L'Italia domina i World Skate Games

Roma, 25 set. (askanews) - Ai Mondiali dei Mondiali brilla il tricolore. Il Team italiano porta a casa 31 ori, 32 argenti e 34 bronzi, per un bottino totale di 97 medaglie. Irraggiungibili per tutte le avversarie della competizione iridata, chiusa domenica, al Lido di Ostia, dalla spettacolare finale dello skateboarding park. Colombia seconda e lontana a 10 lunghezze alla voce titoli iridati, con 21 ori.

Strepitosa la prestazione dei nostri nell'appuntamento 2024 che rimarrà nella storia come una delle più belle edizioni di sempre. 22 Campionati Mondiali per 12 sport diversi, all'interno di un'unica grande manifestazione che ha animato e colorato le città italiane dallo scorso 6 settembre. Quattro le regioni coinvolte, con Roma fulcro dell'evento internazionale e l'Abruzzo e le città di Rimini e Novara protagoniste dei WSG Italia.

Pazzeschi i numeri del Mondiale dei Mondiali: 12.000 tra atleti e team coinvolti, 154 titoli assegnati, migliaia di spettatori presenti alle competizioni, 30 milioni di visualizzazioni sui social. Un evento che si consacra agli occhi del mondo come l'appuntamento sportivo più giovane di sempre. Le discipline su rotelle sono oramai gli sport del momento. Urban, young e sostenibili, le parole chiave di questo grande successo.

La Città Eterna trasformata in un grande teatro urbano. Roma ha visto i migliori atleti degli sport estremi sfidarsi nelle discipline più action e adrenaliniche di tutte, come lo skateboarding, lo scootering, il roller freestyle, l'inline freestyle e lo skate cross. Abruzzo palcoscenico speciale dello speed, del downhill, dell'hockey inline, del roller derby, dello slalom, della Skating Inline Marathon. Rimini ha incantato con le coreografie e la grazia del pattinaggio artistico. Novara ha coinvolto tutti gli appassionati con le emozioni del Rink Hockey. Medaglie e titoli a pioggia per la squadra italiana e tetto del mondo conquistato. World Skate Games 2024 nella storia !