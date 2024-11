L'Iran avverte: rischi che guerra si diffonda fuori da Medio Oriente

Roma, 9 nov. (askanews) - I conflitti di Gaza e Libano potrebbero allargarsi a tutto il Medio Oriente: lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Aragchi. "Il mondo dovrebbe sapere che in caso di espansione della guerra, i suoi effetti non saranno limitati solo alla regione dell'Asia occidentale; l'insicurezza e l'instabilità possono diffondersi ad altre regioni, anche lontane" ha avvertito Aragchi in un discorso trasmesso dalla televisione di Stato iraniana.

Il 26 ottobre scorso aerei israeliani hanno colpito siti militari in Iran, come rappresaglia per gli attacchi missilistici iraniani contro Israele del primo ottobre. Israele ha messo in guardia l'Iran dal compiere ritorsioni all'attacco, mentre Teheran ha promesso di rispondere.