L'ira della Cina: su TikTok atteggiamento da bulli (degli Usa)

Roma, 13 mar. (askanews) - "Negli ultimi anni, sebbene gli Stati Uniti non abbiano mai trovato prove che TikTok minacci la sicurezza nazionale americana, non hanno mai smesso di reprimere TikTok. Questo tipo di atteggiamento da bulli che non può vincere in gare leali disturba la normale attività commerciale delle aziende e danneggia la fiducia degli investitori internazionali nell'ambiente degli investimenti e danneggia il normale ordine commerciale ed economico internazionale": lo ha detto in conferenza stampa a Pechino Wang Wenbin, portavoce ministero degli Esteri cinese, commentando la proposta di legge che intende vietare negli Stati Uniti la piattaforma di video brevi a meno che essa non tagli i legami con la società cinese proprietaria ByteDance.

"Alla fine ciò porterà inevitabilmente a ritorcersi contro gli Stati Uniti", ha aggiunto.