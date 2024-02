Milano, 2 feb. (askanews) - Lionel Messi è atterrato all'aeroporto internazionale di Hong Kong con i compagni di squadra dell'Inter Miami per le partite di preseason in Asia. Domenica la squadra affronterà l'Hong Hong XI, prima di recarsi in Giappone per affrontare il Vissel Kobe il 7 febbraio. Bagno di folla per il campione argentino, accolto come una star da tutte le emittenti locali.