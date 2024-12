L'International Sport Film Festival cresce ancora e guarda al futuro

Roma, 2 dic. (askanews) - È stata una terza edizione ricca di proiezioni, eventi e ospiti nazionali e internazionali, quella dell'International Sport Film Festival tenutosi a Castellammare di Stabia dal 25 al 30 novembre, ideata e curata dall'Associazione Pragma, con il giornalista Nicola D'Auria come Direttore Organizzativo e il regista Ciro Sorrentino come Direttore Artistico, realizzata con il contributo della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania.

Sei giornate di grandi successi e numeri importanti per un evento diventato ormai un riferimento per addetti ai lavori, appassionati e spettatori. Sono stati infatti ben 149 i film in concorso, provenienti da tutti e cinque i continenti e con 36 Paesi al mondo rappresentati.

Ha spiegato Nicola D'Auria: "Abbiamo portato al cinema oltre 2000 ragazzi che hanno avuto la possibilità di guardare dei corti e dei documentari con il linguaggio adeguato alla loro età e al tempo stesso al termine delle proiezioni hanno potuto confrontarsi con dei campioni veri dello sport e in alcuni casi anche con dei registi, abbiamo avuto la possibilità di avere dei registi che sono arrivati da Chicago, dall'Inghilterra e da ogni parte d'Italia".

Ospiti, come ha spiegato Ciro Sorrentino, che hanno consentito di mettere le basi per nuovi sviluppi del festival e sul territorio: "Si è creata la possibilità di tenere incontri di networking e workshop con il pubblico, arricchendo ancora di più la nostra kermesse. Il festival però non finisce qui, ma continueremo tutto l'anno sino alla prossima edizione perché andremo nelle scuole a divulgare i sani principi dello sport".

Dai 36 film finalisti selezionati dalla giuria e proiettati nel corso delle sei giornate, presso la sala "Supercinema" di Castellammare di Stabia, sono emersi i 10 premiati: "8 Islands" ha ricevuto il premio Best Cinematography; "Stella Maris - Climbing the Waves" il premio Best Director; "The Sirens of Ukraine" il premio Best Documentary; "Saturday Night, Sunday Morning" si è aggiudicato il premio Best Narrative Film; "Doppio Passo" ha ricevuto il premio Best Performance; "RDS GP: Tire War 3" si è aggiudicato il premio Best Series; "Mettle" - la storia di Liana Mutia, atleta non vedente e paralimpica, ha ricevuto il premio Best Student Work; "Federico Dimarco, From the second Tier to the second Star" si è aggiudicato il premio Best Web Production; "BrokenBreath" ha vinto il Golden Runner; ed "Ephemere" è la pellicola a cui è stato assegnato l'Innovation Award.