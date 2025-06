L'India celebra la Giornata internazionale dello yoga

Nuova Delhi, 21 giu. (askanews) - Migliaia di appassionati di yoga si riuniscono in luoghi simbolo dell'India, tra cui il Lodhi Garden di Nuova Delhi, il lago Dal di Srinagar e il palazzo di Mysuru, per celebrare l'undicesima Giornata internazionale dello yoga. Anche il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha voluto praticare yoga insieme ad altri partecipanti a Visakhapatnam, nell'ambito delle celebrazioni dell'undicesima Giornata Internazionale dello Yoga. "Lo yoga è per tutti, senza distinzioni, background e capacità", ha detto rivolgendosi ai presenti.