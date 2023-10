L'imbarcazione più sostenibile del mondo vince la Barcolana

Milano, 9 ott. (askanews) - L'imbarcazione più sostenibile del mondo vince la regata più grande del mondo. E' infatti Maxi 100 Arca Sgr, la prima barca nel mondo dello yachting ad aver ottenuto la certificazione di sostenibilità Epd dal Registro Italiano Navale, a conquistare il primo gradino del podio dell'edizione numero 55 della Barcolana, la storica regata velica che nella seconda domenica di ottobre di ogni anno tinge di bianco le acque blu del golfo di Trieste. Un motivo di orgoglio per il Fast & Furio Sailing team ma soprattutto per glo, brand di punta di Bat Italia per i dispositivi a tabacco scaldato, presente per il secondo anno consecutivo sulla randa del veliero che ha tagliato per primo il traguardo.

"Si tratta di un progetto straordinario perchè quello che loro hanno fatto è stato prendere un'imbarcazione fondamentalmente dismessa da un cantiere di Minorca dadole nuova vita - racconta ad askanews Fabio de Petris, amministratore delegato di Bat Italia -. Ed è un connubio straordinario tra tecnologia, perchè si tratta di un'imbarcazione tra l'altro estremamente vincente, quindi con grande spinta tecnologica, con grandi contenuti tecnologici, ma allo stesso tempo assolutamente in linea con un tema di sostenibilità e di economia circolare. Che è esattamente la strategia che Bat sta avendo in questi ultimi anni e che continuerà ad avere negli anni a venire".

Una partnership che vede Bat Italia e Arca Sgr viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda: "Ci accomunano la sostenibilità del progetto, stare su un'imbarcazione unica al mondo per la sua certificazione ambientale - sottolinea Furio Benussi, skipper della Maxi 100 Arca Sgr -, dove le aziende Bat con il brand glo vogliono supportare per le nuove generazioni".

Un legame sempre più stretto, dunque, quello tra Barcolana e glo, ancora una volta Golden Sponsor della storica regata triestina e ancora una volta protagonista della manifestazione con un'area hospitality lungo le celebri Rive di Trieste, proprio di fronte alla centralissima piazza Unità d'Italia.

"La Barcolana è una delle regate più importanti al mondo. Noi siamo presenti qui per il secondo anno consecutivo tra l'altro non soltanto con Glo ma con tutto il portafoglio che abbiamo di prodotti di seconda generazione a rischio ridotto - puntualizza ancora l'amministratore delegato di Bat Italia . Perchè oltre a glo siamo presenti qui anche con Velo, il nostro ultimo prodotto di nuova generazione, sono sacchetti di nicotina per uso orale, e con Vuse che è presente nel segmento del vapor. Si tratta di una grande trasformazione della nostra industria e della nostra azienda con prodotti di nuova generazione all'interno di una strategia che è quella di creare un better tomorrow, che significa creare un futuro migliore, un futuro più verde, più sostenibibile, più inclusivo".

Non a caso, Bat ha scelto Trieste come sede del suo primo centro mondiale completamente focalizzato su sostenibilità e innovazione: "L'innovation hub è il primo polo produttivo di Bat, tra gli oltre 75 stabilimenti che noi abbiamo in gito per il mondo, ad essere esclusivamente dedicato alle nuove categorie, quindi ai prodotti di nuova generazione a rischio ridotto - spiega ancora de Petris -. Questo permette già adesso a Bat di essere l'unica azienda presente in Italia con un portafoglio completo di prodotti di nuova generazione".