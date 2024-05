Liguria, vice-presidente Piana: "Toti sereno e pronto a chiarire"

Genova, 8 mag. (askanews) - "Personalmente non ho sentito il presidente Toti, chi ha avuto occasione per farlo lo ha trovato sereno e disposto a chiarire il prima possibile questa spiacevole situazione": lo ha detto il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana, che ha sostituito Toti alla guida della giunta regionale dopo l'arresto del governatore, parlando con i giornalisti a margine della partenza da Genova della quinta tappa del Giro d'Italia.

"Non ci siamo fermati neanche un minuto, tutti noi ieri abbiamo mantenuto gli impegni presi in precedenza", ha aggiunto. "Siamo sempre - ha proseguito Piana - anche attendisti per quanto riguarda le decisioni che verranno prese nelle segreterie politiche".

"Continuerò a sentire i segretari politici e sono a disposizione di tutte le segreterie e di tutti i coordinatori, così come lo sono dei consiglieri, dei capigruppo e degli assessori".

La richiesta di dimissioni delle opposizioni appartiene "al gioco delle parti, a parti inverse noi avremmo fatto lo stesso", ha spiegato Piana. "Lo hanno sempre fatto di chiedere le dimissioni anche su fatti presunti o irreali - ha proseguito - ci sta, è il gioco delle p arti non bisogna scandalizzarsi né irrigidirsi su atteggiamenti di questo tipo".