Roma, 6 ago. (askanews) - "Ho la massima stima di Edoardo Rixi, sta facendo uno straordinario lavoro per territorio come viceministro. Ha molti impegni, ha molte cose da fare anche in Liguria con il ruolo che ha, capisco i suoi dubbi e le sue perplessità". Lo ha detto l'ex governatore della Liguria Giovanni Toti, a proposito di una possibile candidatura dell'esponente leghista alle Regionali liguri.