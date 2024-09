Liguria, Salvini: Bucci sarà ottimo governatore in linea con Toti

Milano, 19 set. (askanews) - "Son convinto che sarà un ottimo governatore, in linea con 9 anni di ottima amministrazione". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, parlando della candidatura del sindaco di Genova Marco Bucci alla presidenza della Regione Liguria, a margine dell'inaugurazione del 64mo Salone Nautico di Genova.

"Ringrazio Marco - ha aggiunto Salvini - innanzitutto per la sua bravura perché ha preso in mano Genova che è una città straordinaria e l'ha riportata in vetta da tanti punti di vista e i genovesi, anche quelli che non l'hanno votato, lo sanno, lo toccano con mano e lo vedono. Che lui metta a disposizione di tutti i liguri il modello Genova, il rinascimento di Genova, quindi da Spezia fino a Ventimiglia passando per Savona una rivoluzione positiva basata sul fare, sul mantenere la parola, sul sistemare le case popolari, sulle infrastrutture, sul lavoro e sul benessere, è un regalo che fa alla Liguria. Nonostante difficoltà personali che avrebbero potuto portarlo a dire 'ragazzi, faccio il mio a Genova e trovate qualcun altro'. E' un bellissimo esempio - ha concluso il vicepremier - di messa a disposizione del cittadino e di un ottimo amministratore".

Infine un pensiero per Toti: "Io Toti l'ho sostenuto fin dal primo momento e continuo a ritenere che sia stato un ottimo governatore ed una persona per bene. Non cambio idea a seconda delle settimane e a seconda della convenienza", ha concluso.