Liguria, presidente interim Piana: "Avanti per rispetto dei liguri"

Genova, 14 mag. (askanews) - "Per rispetto in primis dei liguri, del presidente Toti e degli inquirenti è giusto non dimettersi, non scappare e portare avanti tutto quello che d'importante c'è da fare per la Regione Liguria": lo ha detto il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana, parlando con i giornalisti durante la prima seduta del Consiglio regionale dopo il terremoto giudiziario che ha portato agli arresti domiciliari il governatore Giovanni Toti.

"Tutti i progetti che dobbiamo portare avanti - ha sottolineato Piana - con coraggio li porteremo avanti. Quello che si doveva finanziare finanzieremo perché deve prevalere il senso di responsabilità rispetto a cose più facili come ad esempio andarsene o addirittura farsi prendere dal nervosismo e dalla paura".

"Noi - ha obiettato Piana a chi gli chiedeva se l'esecutivo regionale non sia responsabile di una paralisi su molti dossier strategici - ci prendiamo la responsabilità di andare avanti. In una situazione dove c'è già un certo stallo, se anche l'organismo politico viene meno lo stallo si raddoppia", ha concluso Piana.