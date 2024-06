Liguria, presidente ad interim Piana: Toti incoraggia a continuare

Genova, 24 giu. (askanews) - "Abbiamo trovato, ovviamente con le considerazioni del caso, il governatore Toti molto tonico come sempre. Questo non ha destato nessun tipo di sorpresa in chi lo conosce. Era anche molto lucido e soprattutto determinato. Questo ovviamente ci incoraggia a continuare la nostra azione politica, così come è sempre stato in questi anni, rispettando sia quelli che sono i programmi politici che i cronoprogrammi per quanto riguarda tutta l'azione che ne consegue". Lo ha affermato il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana, durante il punto stampa organizzato ad Ortonovo, in provincia della Spezia, dopo l'incontro con il governatore ligure, attualmente sospeso, Giovanni Toti.

"Siamo determinati a proseguire la nostra azione - ha aggiunto Piana - e confidiamo anche ovviamente, nel pieno rispetto delle parti, che si faccia chiarezza il prima possibile perché il presidente Toti, che è il primo a volerlo, possa tornare il prima possibile alla guida della Regione e continuare quell'azione politica che ha portato veramente dei cambiamenti positivi sul nostro territorio e soprattutto ha permesso di godere come Regione Liguria di quella considerazione che probabilmente era mancata nelle precedenti amministrazioni. Lo dimostra il Pnrr - conclude il presidente ad interim - che vede la Regione Liguria detentrice di circa il 15/20% dei fondi nazionali complessivi".