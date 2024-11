Liguria, Bucci: la prima delibera sarà sulla Sanità

Genova, 25 nov. (askanews) - "La prima delibera che faremo riguarderà certamente le nuove figure che entrano nella sanità". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci parlando con i giornalisti a margine della sessione inaugurale della decima edizione della Genova Smart Week.

"Domani - ha ricordato Bucci - faremo il primo Consiglio regionale e ci sarà anche il Consiglio comunale dove diranno che non sono più sindaco ma poi ci sarà da aspettare ancora 10 giorni. L'ultimo consiglio comunale per me sarà il 3 dicembre. La prima riunione della giunta regionale sarà il 28 novembre, non faremo delibere perché quel giorno non potremo farle ma le anticipiamo tutte per farle poi dopo il 3 dicembre, giorno in cui presenteremo la giunta".