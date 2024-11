Liguria, Bucci: contento per nuova giunta, siamo stati veloci

Genova, 18 nov. (askanews) - "Siamo stati veloci. Io sono contento, direi che lo siamo tutti. Ci sono state delle discussioni ma oggi abbiamo un accordo finale. La nostra richiesta come sapete è di aumentare il numero degli assessori".

Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, presentando la nuova giunta regionale. E' composta da sei uomini e una donna e vede la riconferma di quattro dei sette assessori dell'era Toti la nuova giunta regionale della Liguria. A presentarla questo pomeriggio, nella Sala Trasparenza della Regione Liguria, è stato il governatore di centrodestra Marco Bucci.

"Sono dispiaciuto che ci sia solo una donna in giunta. In futuro cercheremo di aumentare la rappresentanza femminile, ma sia in Comune che in Regione la rappresentanza femminile è già superiore a quella maschile anche tra i dirigenti". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, presentando la nuova giunta regionale.