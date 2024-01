Libri, con Cammina, Vivi, Amati ripartire un passo alla volta

Roma, 22 gen. (askanews) - La storia di Serena Banzato è davvero incredibile. Nel 2018 stava percorrendo il Cammino di Santiago e in Galizia viene colpita da una fascite necrotizzante, una grave e rara infezione batterica che porta con sé un tasso altissimo di mortalità. Serena deve affrontare il rischio di morire nell'operazione molto delicata che deve affrontare dove la migliore prospettiva è quella di subire un'amputazione e non tornare mai più a camminare. Al primo intervento ne esce vittoriosa, ma la strada è ancora lunga e in salita, infatti Serena, subirà altre 13 operazioni che l'hanno portata ad essere tecnicamente una persona "amputata con arto". Ma questa giovane donna e mamma non si abbatte ed è tornata prima a gareggiare sulla sua sedia a rotelle e poi anche a rialzarsi ottenendo diverse vittorie come atleta paralimpica, trovando la forza di "allacciarsi le scarpe e ripartire da zero".

Il suo percorso lungo e doloroso, che dura tutt'oggi dovendo convivere con dolori cronici, è diventato un libro dal titolo: CAMMINA, VIVI, AMATI. Pillole per ripartire un passo alla volta (Edizioni Piemme).

Serena Banzato lo ha presentato domenica 21 gennaio a Che Tempo che fa condotto da Fabio Fazio, avendo al suo fianco suo fratello don Davide Banzato, che ha curato la prefazione del testo disponibile in tutte le librerie e negli stores digitali.

Questo libro è un racconto autentico - ma anche una riflessione profonda - sul viaggio di una giovane donna, mamma e atleta che realizza il sogno di partire per il Cammino di Santiago, e di come questo, nel modo più inaspettato possibile, le abbia cambiato la vita. Serena è scampata alla morte per un sospiro: quella che sembrava una normale vescica, imprevisto comune quando si cammina per molti chilometri, si è rivelata l'inizio di un incubo che lei non avrebbe mai nemmeno immaginato di poter vivere. Ma è stata proprio questa esperienza, terribile e inattesa, l'occasione per ripartire da sé e scoprire sulla propria pelle che le matite, anche se spezzate, possono colorare ancora.

Tra aneddoti di vita in cui chiunque si può rispecchiare e pillole di saggezza appresa lungo il cammino, fisico e metaforico, Serena Banzato racconta un'incredibile storia che mostra come anche la più terribile delle disgrazie può trasformarsi in opportunità di riscoprirsi migliori e più forti di prima.

Oggi Serena Banzato è una psicologa clinica, psicologa dello sport e psicoterapeuta, lavora per sostenere e supportare clinicamente persone in difficoltà. Collabora con diverse Federazioni Nazionali e in progetti scolastici, sportivi e sociali. Dall'incidente del 2018, dopo aver superato la grave infezione mortale, la sua vita è cambiata ed è diventata paratleta, ricevendo numerosi riconoscimenti, tra i quali il titolo di Campionessa Italiana in Paratriathlon e su pista. Residente a Padova e mamma di Nathan e Santiago, continua ora la sua "seconda" vita con senso di gratitudine e testimoniando la sua storia.