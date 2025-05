Libia, migliaia di manifestanti chiedono le dimissioni del premier

Tripoli, 17 mag. (askanews) - Libia nel caos, diverse migliaia di persone hanno manifestato nella capitale libica, Tripoli, per protestare contro la gestione da parte del governo dei sanguinosi scontri tra gruppi armati sotto la guida del primo ministro Abdulhamid Dbeibah, di cui si chiedono le dimissioni. I dimostranti si sono radunati in Piazza dei Martiri, scandendo slogan come "La nazione vuole rovesciare il governo" e "Vogliamo le elezioni".

Secondo una nota della presidenza del Consiglio del Governo di unita nazionale (Gun) in Libia "un poliziotto di guardia all'edificio governativo è stato ucciso da uomini armati sconosciuti mentre impediva ai violenti manifestanti di assaltare l'edificio, riporta il governo". Lo scrive su X The Libya Observer.

Centinaia di manifestanti libici hanno chiesto venerdì le dimissioni del primo ministro riconosciuto a livello internazionale, Abdulhamid Dbeibah, e almeno tre ministri si sono dimessi in segno di solidarietà con i manifestanti.

