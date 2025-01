Libano, il comandante dell'esercito Joseph Aoun eletto presidente

Roma, 9 gen. (askanews) - Il comandante dell'esercito Joseph Aoun è stato eletto presidente del Libano con 99 voti al secondo scrutinio. "Oggi inizia una nuova fase per il Libano" ha detto nel suo primo intervento in Parlamento, annunciando che darà "rapidamente avvio alle consultazioni per la formazione del governo" e che lavorerà per creare un'amministrazione moderna ed efficiente".

La sua nomina arriva a oltre due anni dalla fine del mandato dell'ex presidente Michel Aoun, il 31 ottobre 2022. Nelle sedute parlamentari, da allora al giugno 2023, prima dell'inizio delle ostilità con Israele, era sempre mancato il consenso tra le forze politiche, in assenza di una chiara maggioranza in Parlamento.

Fallito il primo scrutinio, con 71 voti per il comandante dell'esercito contro gli 86 necessari, al secondo ne ha conquistati 99, ne servivano 65. "Il mio impegno è quello di esercitare il mio ruolo di Comandante in Capo delle Forze Armate e di Presidente del Consiglio Supremo di Difesa, attraverso il quale lavorerò per affermare il diritto dello Stato ad avere il monopolio delle armi", ha detto ancora il neo-presidente, che ha anche annunciato di voler discutere "una strategia di difesa per lo Stato libanese per combattere contro l'invasione israeliana".

L'elezione di Aoun è stata promossa da Stati Uniti, Arabia Saudita e Francia ed è considerata un prerequisito per il ritiro completo delle truppe delle Idf (Forze di Difesa Israeliane) dal Libano meridionale. Israele si è congratulato con il Libano per l'elezione.