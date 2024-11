Libano, caschi blu italiani consegnano medicinali e latte in polvere

Roma, 5 nov. (askanews) - I caschi blu italiani della Forza di interposizione delle Nazioni Unite schierata nel Libano del Sud (Unifil) hanno consegnato una importante fornitura di latte in polvere, materiale sanitario e medicinali per contrastare malattie acute e la cura di altre patologie. La consegna è avvenuta alla Croce Rossa libanese e all'Unità di crisi della municipalità di Tiro.

I farmaci sono in gran parte antibiotici, antidolorifici e antinfiammatori per la cura di patologie cardiache, diabetiche, delle vie respiratorie, gastrointestinali e infezioni delle vie urinarie. Il latte in polvere, invece, servirà non solo per garantire i bisogni nutrizionali necessari alla crescita e allo sviluppo di neonati e bambini, ma anche per prevenire la malnutrizione, le malattie e, nel peggiore dei casi, il decesso.

Il materiale, che include un cospicuo quantitativo di siringhe, guanti in lattice e garze, è stato consegnato ai responsabili della Croce Rossa libanese e dell'Unità di crisi della municipalità di Tiro che provvederanno al trasporto e alla distribuzione agli sfollati delle aree di confine del Libano meridionale, vittime del conflitto israelo-palestinese che ha avuto importanti ripercussioni nel Paese e nell'area di operazioni dei "caschi blu" dell'Onu.