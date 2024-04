Letta: la promozione dei film cinema per cinema con il cast funziona

Siracusa, 13 apr. (askanews) - "'Un mondo a parte', il film di Riccardo Milani uscito da poco nelle sale ci sta dando tante soddisfazioni e, parlando qui anche di distribuzione, ha visto per la prima volta in modo così esteso applicare modalità di promozione particolare: quasi porta a porta, cinema per cinema in quasi tutta Italia che stiamo facendo con grande impegno del regista e degli attori Antonio Albanese e Virginia Raffaele che stanno 'battendo il territorio'. Pensiamo che gli attori che incontrano il pubblico e rispondono alle domande e alle curiosità sia un modo efficace per avvicinare il pubblico, scaldare la platea, con un effetto di trascinamento e passaparola che per noi è il migliore ci possa essere.