Stromboli, 5 lug. (askanews) - L'eruzione dello Stromboli vista dall'elicottero dei Vigili del Fuoco. Cenere e ampie colonne di fumo si alzano dal vulcano che domina l'omonima isola dell'arcipelago delle Eolie. Una attività intensa da allerta rossa secondo le autorità italiane.

L'attività dello Stromboli avviene in concomitanza con l'eruzione dell'Etna, il più grande vulcano attivo d'Europa. I voli da e per l'aeroporto di Catania sono stati sospesi per sicurezza.