Leroy Merlin e Fondazione Progetto Arca aprono "Orti in Cascina"

Milano, 16 giu. (askanews) - È con l'obiettivo di potenziare i servizi di Fondazione Progetto Arca a favore delle persone senza dimora di Milano che Leroy Merlin Italia, attraverso l'iniziativa Bricolage del Cuore, ha contribuito alla riqualificazione dell'area esterna di Cascina Vita Nova, situata nel quartiere Baggio di Milano, potenziando l'importante hub multiservizi solidale dedicato all'accoglienza di persone in difficoltà. In particolare, è stata creata una nuova area ricreativa e degli orti solidali, i cui frutti saranno utilizzati per la mensa e il market solidale per le persone in difficoltà del territorio.

Questo nuovo spazio è stato inaugurato nella mattinata di sabato 14 giugno e sarà subito attivo per fornire i suoi servizi a chiunque ne abbia bisogno, come spiegato da Costantina Regazzo direttrice dei servizi di Fondazione Progetto Arca: "Questo è davvero un po' un sogno che si realizza, perché Fondazione Progetto Arca, in questi suoi trenta e rotti anni di esperienza, si è sempre occupata di persone molto fragili, senza dimora e qui siamo all'interno di uno spazio che abbiamo in qualche modo alimentato in questi anni. Cascina Vita Nova, dove ospitiamo persone con cane e questo spazio dove ci troviamo oggi che è una mensa, ma anche uno spazio di social market e uno spazio dove le persone possono venire non solo a fare la spesa, ma anche a prendere vestiti e vivere un momento di tranquillità".

La realizzazione del progetto ha coinvolto sia i collaboratori che i clienti di Leroy Merlin, la cui mission, da sempre, è garantire a chiunque il diritto a una casa ideale. Il progetto si inserisce nella più ampia iniziativa di volontariato d'impresa Bricolage del Cuore, programma nato nel 2014 e capace di coinvolgere tutti i 52 negozi dell'azienda, nonché i suoi oltre 8.000 collaboratori e gli affezionati clienti. Un aspetto, come sottolineato da Luca Pereno, Community Engagement Manager di Leroy Merlin Italia, che non può che rendere orgogliosi: "Oggi siamo alla giornata conclusiva del Bricolage del Cuore 2025, un progetto storico del quale siamo molto orgogliosi, che nasce nel 2014 e ci ha visto impegnati nella realizzazione di più di 500 progetti di contrasto alla povertà abitativa coinvolgendo ben 6.500 volontari tra i i collaboratori di Leroy Merlin Italia e i clienti dei nostri negozi".

Nella giornata di inaugurazione, inoltre, lo street & gallery artist Leonardo Gambini ha realizzato un murale di fronte agli orti, intitolato "Orti in Cascina", un'opera condivisa e simbolica che celebra il legame con la Cascina Vita Nova che ospita gli orti e questa preziosa collaborazione. "Siamo a casa della fondazione dove viene inaugurato un orto, un orto di comunità, che aiuterà e sosterrà le attività del market solidale e della mensa appunto della fondazione", conclude Luca Pereno.

A Milano, dunque, c'è un nuovo spazio dedicato a socialità e inclusione, nel cuore del quartiere Baggio: "Orti in Cascina" si candida a essere una nuova oasi di felicità per tutti, realizzata dall'unione di intenti fra Leroy Merlin e Fondazione Progetto Arca.