L'equipaggio della missione Crew 8 ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale

Houston, 5 mar. (askanews) - L'equipaggio della missione Crew 8 è arrivato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ricongiungendosi con i colleghi della Expedition 70 presenti a bordo della base orbitante.

Lanciata con un Falcon 9 di Space X dalla base spaziale Nasa di Cape Canaveral, in Florida (Usa), nella serata di domenica 3 marzo (la notte tra il 3 e il 4 marzo in Italia), la navetta Crew Dragon "Endeavour" si è agganciata al modulo Harmony dell'ISS dopo una rincorsa spaziale durata quasi 2 giorni. A bordo gli astronauti della Nasa Matthew Dominick, Michael Barratt e Jeanette Epps e il cosmonauta di Roscosmos, Alexander Grebenkin che rimarranno sulla Stazione spaziale internazionale per una missione di lunga durata di circa 6 mesi.

Durante la permanenza in orbita, l'equipaggio condurrà oltre 200 esperimenti scientifici e dimostrazioni tecnologiche, comprese nuove ricerche per preparare l'esplorazione umana oltre l'orbita terrestre bassa (Leo), tutti con importanti ricadute per l'umanità sulla Terra.

Per un breve periodo, il numero di persone a bordo della Stazione spaziale sarà di 11, tra astronauti e cosmonauti, fino al ritorno sulla Terra dei membri dell'equipaggio della missione Crew 7, Moghbeli, Mogensen, Satoshi e Borisov.