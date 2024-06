Leonardo Hotels, innovazione e qualità per mondo hospitality

Roma, 10 giu. (askanews) - Raphael Carmon, Country General Manager Italy, France & Hungary di Leonardo Hotels, in occasione della terza edizione delloYoung Innovators Business Forum promosso da Angi, ha presentato la proposta innovativa del gruppo Fattal Group-Leonardo Hotels.

"Siamo nati in Israele, il nostro headquarter è a Berlino. Abbiamo un portfolio di 111 hotel in Europa con 5 brand : Leonardo Hotels; Leonardo Boutique Hotels; Leonardo Royal Hotels , NYX Hotels by Leonardo Hotels il nostro lifestyle brand; e oggi abbiamo anche Leonardo Limited Edition, che è la nostra linea di prodotto 5 stelle - ha spiegato -. Abbiamo scelto di partecipare allo YOUNG INNOVATOR BUSINESS FORUM perché siamo una realtà giovane e crediamo nell'innovazione, nella cultura e nella sostenibilità e, come catena alberghiera in Italia, è stato fondamentale far parte di questo evento avendo 6 hotel sul territorio: uno a Verona, uno a Venezia, uno a Roma, due a Milano e uno sul Lago di Garda. Inoltre, abbiamo appena acquisito un hotel a Roma, il noto ex Hotel Cicerone che aprirà nel 2025 come Nyx Hotel Rome. Parlando di futuro abbiamo interessanti piani di sviluppo sull'Italia così come su altre destinazioni e vi stupiremo presto con le nostre novità in Italia".

"Mi fa piacere ricordare che ciò che ci distingue è il nostro design espressivo, l'accoglienza calorosa, un ambiente vibrante che riflette la cultura locale ma con un flair sempre internazionale", ha concluso.