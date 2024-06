Lenzi: dimagrimento consapevole per cultura salute e bellezza

Roma, 6 giu. - Dimagrire fa bene alla linea, ma fa bene soprattutto alla salute, alla mente e alla socialità. E' uno stile di vita il mantenersi in forma, che, secondo il Dottor Stefano Lenzi, Amministratore delegato di Dermaclinique, società leader nel Settore della Medicina Estetica ed ideatore del Metodo Snellendo, tocca diverse sfere dell'essere umano, tra le quali quella spirituale.

Occorre dimagrire certamente, ma con consapevolezza.

"Mens sana in corpore sano" affermavano i latini, ma, ancor più incisivo, il trittico "corpo, mente e spirito", che rimanda ad un concetto più ampio della dimensione umana, includendo quella spirituale, nonché le relazioni sociali, che generano interazioni costruttive tra gli esseri umani.

A tali principi si ispira la missione dei Centri Dermaclinique che, con il "Metodo Snellendo", creano una modalità di dimagrire all'insegna della consapevolezza, che si prefigge di sensibilizzare relativamente alla cultura della salute e del bello estetico per farne un modello di vita, che sia foriero anche di sani rapporti sociali.

E' una nuova filosofia che vede in una sana concezione alimentare anche una modalità di intendere la relazione sociale e umana.

Stefano Lenzi rappresenta una figura di spicco nel campo della medicina estetica, che vanta un' esperienza imprenditoriale ultratrentennale, contrassegnata da una ricerca incessante dell'eccellenza, del bello e della forma. Stefano Lenzi è salito al vertice del mondo dell'estetica, guidando tre imprese di capitale: Global Investment, Dermaclinique e LP Farmaceutica Milano.

Il capolavoro letterario di Lenzi, intitolato "Codice Estetico", è un manuale di saggezza che guida coloro che navigano nei complessi percorsi dell'estetica.

Lenzi invita i lettori a sfidare le convenzioni e ad immergersi nella ricerca di soluzioni sicure e pratiche, attraverso una strategia che mira ad orientare la persona verso la consapevolezza, la competenza e la responsabilità, che consenta non solo di raggiungere i propri obiettivi, ma anche di poterli mantenere nel tempo.

Per la "remise en forme", in vista dell'arrivo dell'estate, la garanzia ottimale è offerta dal "Metodo Snellendo", sorretto da protocolli ad hoc, che utilizzano tecnologie e trattamenti funzionali all'aiuto dei tessuti e del metabolismo per coloro che hanno bisogno di perdere peso o di eliminare inestetismi. Il Metodo Snellendo è rivolto a tutte quelle persone che vogliono raggiungere una migliore condizione fisica compatibilmente con la loro età e la loro genetica. Esso è fondato su protocolli e percorsi che durano qualche settimana o qualche mese, che, man mano, conducono al raggiungimento degli obiettivi che si intendono realizzare.