Lenny Kravitz ha ottenuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame

Los Angeles, 13 mar. (askanews) - Il musicista e performer statunitense Lenny Kravitz ha ottenuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles, pochi giorni prima dell'uscita del suo nuovo album "Blue Electric Light". Kravitz, che compirà 60 anni il prossimo maggio, racconta: "Da adolescente, passavo molto tempo camminando su e giù per Hollywood Boulevard vedendo i nomi di tutti i miei idoli. Non ho mai sognato di avere una stella, di solito cercavo solo una posto dove dormire. Ma sognavo di fare la musica che volevo e di fare le mie cose. Vedere il mio nome, Lenny Kravitz, inciso permanentemente sulle stesse strade in cui camminavo è una sensazione surreale e indescrivibile", ha detto il cantante visibilmente emozionato.