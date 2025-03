LEGO lancia il nuovo set Fontana di Trevi", davanti a quella vera

Roma, 6 mar. (askanews) - 1.880 pezzi di bellezza, un modello da collezione, un mix tra arte, viaggi e passione: il Gruppo LEGO ha lanciato la novità della serie LEGO Architecture: il set LEGO Fontana di Trevi, con la sua bellezza senza tempo e le sue acque che scorrono. Progettato per un pubblico adulto, questo set invita gli appassionati a immergersi nella storia, nell'arte e nei viaggi italiani, celebrando la grandiosità di uno dei monumenti più amati di Roma. Ricostruito nei minimi dettagli, dalla facciata di Palazzo Poli alle iconiche sculture di Oceano e della "Fontana degli Innamorati".

"E' una emozione grandissima - ha detto Marco Capone, General Manager di LEGO Italia - poter presentare questa costruzione della Fontana di Trevi davanti a quella vera è per noi motivo di orgoglio. E' un orgoglio per il Gruppo LEGO ma anche per l'Italia capace di portare la sua bellezza in giro per il mondo. E con questo set speriamo di poterlo portare a tanti appassionati dei mattoncini".

Al lancio del set presenti anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato.

C'è anche una finalità sociale legata al lancio: LEGO Italia donerà 200 set del suo catalogo alle case-famiglia della città grazie alla collaborazione con Roma Capitale e ACLI di Roma, che si occuperà di distribuire i set nelle realtà solidali che assistono quotidianamente.

Per il lancio del nuovo set, l'area di fronte alla Fontana di Trevi si è trasformata in un palcoscenico per una performance esclusiva dell'attore Edoardo Leo.