"Legacy Of The Sky", concerto a 5mila piedi per 100 anni dell'Aeronautica Militare

Vigna di Valle, 18 dic. (askanews) - "Legacy Of The Sky", uno straordinario concerto aereo nella pancia di un aereo militare che vola a 5mila piedi (1.500 metri, ndr) con la rampa di carico aperta.

È il tributo del musicista bresciano Andrea Casta, il violinista dall'archetto luminoso ai 100 anni dell'Aeronautica Militare, in uscita su tutte le piattaforme musicali e presentato ufficialmente martedì 19 dicembre 2023 al concerto celebrativo della Banda Musicale della Forza Armata all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

"Ringrazio di cuore l'Aeronautica - ha detto il musicista - per avermi consentito di vivere la straordinaria esperienza di poter suonare il mio violino sulla rampa di un aereo cargo".

Il video è stato realizzato in parte in volo, a bordo di un C-27J dell'Aeronautica Militare e in parte e nel Museo Storico (MUSAM) della Forza Armata a Vigna di Valle, sul lago di Bracciano (Roma).

"Sono felice di aver messo in questo brano dal sapore elettronico e cinematografico, con la produzione del pluripremiato Paolo Sandrini, le emozioni e l'adrenalina che si vedono nel video, insieme a un vero viaggio nel tempo nella storia dell'aviazione", ha aggiunto Casta che, dopo questo appuntamento, chiuderà il tour teatrale del suo "The Space Violin - visual concert" il 26 dicembre prossimo al Teatro Celebrazioni di Bologna.

"Legacy Of The Sky" sarà nella scaletta del concerto come spin-off della parte fantascientifica "The Space Violin Project", dove Andrea veste i panni del suo alias Commander AJ, il violinista "spaziale" che nel 2235 intraprende un'avventura solitaria a bordo dell'astronave Life On Mars per salvare l'umanità.