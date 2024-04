L'economia circolare di IQOS presentata alla Milano Design week

Milano, 15 apr. (askanews) - IQOS rinnova la sua partecipazione alla Milano Design Week raccontando alla sua community il nuovo programma di economia circolare con una speciale lounge allestita in Via Tortona dal 15 al 21 aprile. Qui i visitatori possono conoscere REC, progetto di riciclo dedicato ai riscaldatori di tabacco IQOS e Lil, e acquistare in anteprima nazionale i dispositivi della linea refreshed, l'usato premium di IQOS. Abbiamo parlato con Gianluca Iannelli, Head of Smoke-Free Products Philip Morris Italia:

"Questa linea rappresenta un importante pilastro di questa strategia di riciclo proprio perché rappresenta quelli che sono l'usato premium di IQOS. Un usato che fa capo ai device di IQOS Illuma, che vengono raccolti dai nostri consumatori e vengono ispezionati dai nostri esperti, vengono sostituite le parti estetiche o tecnologiche non funzionanti e gli viene data una seconda vita".

La partecipazione di IQOS alla Milano Design Week, per il settimo anno, rinnova la mission del brand: ovvero di avere un mondo senza fumo. Ha così proseguito parlato Gianluca Iannelli, Head of Smoke-Free Products Philip Morris Italia:

"L'italianità della nostra filiera è un elemento strategico molto importante che parte dal tabacco, che è prodotto in Italia, evolve verso la manifattura avanzata che è presente in Emilia Romagna, per poi completarsi con i servizi digitalizzati rivolti al consumatore. A completare questo cerchio non a caso c'è REC, che nasce attraverso lo stabilimento di Anagni e va a completare questo focus su una filiera che è 100% italiana".

La IQOS Lounge di Via Tortona 31 ospiterà per l'intera durata della manifestazione una installazione e una performance dal vivo dedicate al programma di economia circolare di Philip Morris Italia.