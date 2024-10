LeBron e Bronny James nella storia Nba: padre e figlio in campo insieme

Los Angeles, 23 ott. (askanews) - LeBron e Bronny James hanno fatto la storia Nba quando hanno messo piede in campo martedì sera contro Minnesota, entrambi con la maglia dei Los Angeles Lakers: è stata la prima volta che padre e figlio hanno giocato insieme una partita del campionato di basket Usa, vinta dai Lakers 110 a 103.

LeBron 39 anni, 4 titoli e record su record polverizzati, uno dei migliori giocatori Nba di sempre oltre che uno dei più longevi. "Ti dà molta energia, molta vita. Poter essere al suo fianco", diceva a inizio stagione.

Bronny 20 anni, un attacco cardiaco sul campo un anno fa per un difetto congenito al cuore e poi la ripresa, l'ok dei medici e il Draft 2024 in cui viene scelto dei Lakers, fino allo storico esordio in regular season di fianco al padre. "Ho sentito tutta l'energia dei fan dei Lakers - ha commentato il ragazzo post partita - ha sostenuto me e mio padre".