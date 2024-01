Milano, 27 gen. (askanews) - Come se non bastasse la distuzione della guerra ora anche il maltempo fa la sua parte. Palestinesi sfollati cercano di stare al caldo attorno a un fuoco tra le tende inondate dalla forte pioggia in un campo improvvisato allestito da persone fuggite dalle battaglie in corso tra Israele e militanti di Hamas, a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.