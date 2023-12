Le sfavillanti luminarie natalizie colorano Brooklyn

New York, 22 dic. (askanews) - Il quartiere di Dyker Heights a Brooklyn mostra le sue spettacolari luci di Natale, una delle attività natalizie preferite dagli abitanti di New York. Non solo negozi e illuminazione pubblica, i newyorkesi fanno a gara per rendere magico e spettacolare questo quartiere, ma in generale tutta la città sotto le feste. Ci sono babbi natale, renne, gli angeli, fiocchi di neve, i bastoncini di zucchero e tutte le immagini iconiche del Natale. Per questo migliaia di persone vengono ad ammirare la scintillante coreografia.