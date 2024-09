Le Frecce Tricolori incantano il forum Ambrosetti a Cernobbio (Co)

Cernobbio (Co), 7 set. (askanews) - Una formazione ridotta delle Frecce Tricolori, composta da 6 aerei Mb-339 Pan, ha sorvolato Cernobbio, sul lago di Como, dov'è in corso il Forum Ambrosetti. Tra i tanti ospiti con il naso all'insù per ammirare il passaggio dei jet, c'era anche la premier Giorgia Meloni, affacciata al balcone del primo piano della splendida Villa d'Este.

I piloti e il personale della Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan) sono appena rientrati da un tour in Canada e Stati Uniti, durato circa due mesi e mezzo e giovedì 12 settembre 2024, sulla base aerea dell'Aeronautica Militare di Istrana (Tv), sede del 51° Stormo, verranno salutati ufficialmente dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.