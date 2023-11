Le famiglie degli ostaggi a Tel Aviv: nessuna tregua senza rilascio

Roma, 3 nov. (askanews) - Le famiglie degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas dal 7 ottobre, giorno dell'efferato attacco in Israele che ha ucciso oltre 1400 persone, chiedono la liberazione dei loro cari prima di ogni ipotesi di cessate il fuoco. Una manifestazione che avviene mentre il segretario di Stato americano Antony Blinken è giunto in Israele per incontrare il premier Benjiamin Netanyahu, chiedendo che si usino tutele per salvaguardare i civili nella Striscia di Gaza bombardata da tre settimane dalle forze isrealiane