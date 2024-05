Le condoglianze di Erdogan all'Iran: "Noi sempre pronti a sostenervi"

Roma, 20 mag. (askanews) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso le sue "più sincere condoglianze al popolo iraniano" per la morte del presidente iraniano Ebrahim Raisi, del ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian e di altri funzionari in un incidente in elicottero. "Come Turchia, sosterremo il popolo iraniano amico in questi giorni difficili, come abbiamo sempre fatto", ha promesso Erdogan.

"Innanzitutto, vorrei esprimere la nostra profonda tristezza per questo tragico incidente. A nome mio, del mio Paese e della mia nazione, vorrei esprimere le più sincere condoglianze al popolo iraniano. Dopo aver ricevuto la notizia dell'incidente, abbiamo immediatamente contattato le autorità iraniane e dichiarato il nostro pieno impegno a contribuire alle operazioni di ricerca e salvataggio in ogni modo possibile".

"Abbiamo inviato nella zona un nostro veicolo aereo senza pilota Akinci e un elicottero Cougar con visione notturna. Le nostre squadre di ricerca e soccorso si sono immediatamente recate nella zona per aiutare i nostri fratelli e sorelle iraniani. Le nostre squadre sono ritornate dopo che la carcassa dell'elicottero è stata identificata e i corpi delle vittime ritrovati".

"Come Turchia, sosterremo il popolo iraniano amico in questi giorni difficili, come abbiamo sempre fatto. Ancora una volta, porgo le mie più sincere condoglianze al popolo iraniano amico, al governo iraniano, in particolare al capo religioso della Repubblica islamica dell'Iran , Ali Khamenei, e ai famigliari delle vittime in lutto".