Le condizioni del premier slovacco Fico "ancora molto gravi"

Bratislava, 17 mag. (askanews) - Le condizioni del premier slovacco Robert Fico colpito durante un attentato sono "ancora molto gravi". Lo ha detto il vicepremier Robert Kalinak dopo l'annuncio di una nuova operazione a cui Fico è stato sottoposto.

"Questa operazione ha permesso anche di controllare e curare le singole ferite da arma da fuoco. Questo per quanto riguarda l'aspetto medico", ha aggiunto Kalinak, "Penso che ci vorranno ancora un paio di giorni per conoscere definitivamente il decorso di questi sviluppi, e vorrei chiedere a tutti voi di essere pazienti. E vorrei ancora una volta ringraziarvi per tutte le parole di sostegno che abbiamo ricevuto".