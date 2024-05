Roma, 11 mag. (askanews) - Luci spettacolari simili a quelle delle aurore boreali hanno illuminato nella notte i cieli nel Nord dell'Europa a latitudini molto più basse, durante quella che gli esperti definiscono una forte perturbazione geomagnetica dovuta alla più potente tempesta solare in oltre vent'anni, che ha colpito la Terra da ieri e dovrebbe protrarsi durante il fine settimana, non senza preoccupazioni per possibili effetti sui satelliti in orbita e per le infrastrutture elettriche.