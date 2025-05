Lavrov: "irrealistico" tenere colloqui Russia-Ucraina in Vaticano

Mosca, 23 mag. (askanews) - Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha definito "irrealistica" la possibilità di tenere colloqui di pace tra Russia e Ucraina in Vaticano, affermando che la Santa Sede "non si sentirebbe a suo agio nell'ospitare un incontro tra due Paesi ortodossi", ovvero la Federazione Russa e l'Ucraina.

"Per il Vaticano sarebbe scomodo accogliere una riunione tra due nazioni ortodosse", ha dichiarato Lavrov in un'intervista, liquidando di fatto l'ipotesi più volte evocata ddi un possibile incontro in Vaticano già la settimana prossima o metà giugno.

Lavrov ha inoltre sottolineato che non ci sono al momento le condizioni per avviare negoziati diretti con l'Ucraina, ribadendo la posizione del Cremlino secondo cui ogni processo diplomatico deve partire dal riconoscimento della "nuova realtà territoriale", riferimento all'annessione delle regioni ucraine occupate.