Lavoro, Landini: superate 900.000 firme per referendum su jobs act

Roma, 5 lug. (askanews) - "Noi stiamo raccogliendo le firme sui quattro referendum sul lavoro che depositeremo a metà luglio. abbiamo già superato ampiamente le 900.000 firme, abbiamo ancora dieci giorni per raccoglierle. Per me è importante che la gente vada a votare ed è importante che votino 5 sì, compreso quello sull'autonomia differenziata". Lo ha detto Maurizio Landini, segretario della Cgil, a margine della consegna in Cassazione del quesito referendario contro l'autonomia differenziata.

"Poi naturalmente - ha aggiunto - ognuno è libero di difendere le proprie idee e di affermare Il proprio parere. L'importante è che si vada a votare. Non vorrei trovarmi di fronte a qualcuno che, anziché avere il coraggio di difendere le proprie idee, invita le persone a non andare a votare. Ecco, lo troverei davvero una cosa contro la democrazia e contro il rispetto dei cittadini e delle cittadine italiane".